Для популяризации вакцины могут начать прививать лидеров общественного мнения. Что это за люди?

Для повышения мотивации людей может быть организована вакцинация лидеров общественного мнения, или "посланцев" вакцинации. Это люди, имеющие особые заслуги перед обществом, лидеры различных неправительственных организаций и люди, к которым прислушиваются и доверяют определенные общественные группы.

Согласно сообщению, в настоящее время планируется, что в первую группу вместе с 35 684 медицинскими работниками войдут и пациенты, которым по решению врача требуются серьезные медицинские манипуляции, например, онкологические или по трансплантации органов.

Вторая группа будет включать 19 598 сотрудников и клиентов центров социального ухода, а также должностных лиц, вакцинация которых необходима для обеспечения национальной безопасности и непрерывности деятельности государства.

Третья группа будет состоять из 187 700 пожилых людей от 70 лет и старше. В эту группу также войдут 166 000 человек с хроническими заболеваниями, такими как злокачественные новообразования, хроническая болезнь почек, синдром Дауна, сахарный диабет, бронхиальная астма, тяжелая артериальной гипертензия, заболевания печени, иммунодефицит.

В третью приоритетную группу, подлежащую вакцинации, также войдут люди, проживающие в одном доме с детьми с определенными хроническими и иммуносупрессивными заболеваниями, а также люди, ухаживающие за тяжелобольными дома.

Следующая группа, которая получит вакцины во втором квартале этого года, будет включать 50 904 работника образования, 17 929 сотрудников оперативных служб, 8 500 полицейских, 2500 пограничников, 1043 сотрудника Службы государственных доходов и 3000 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

В эту группу также войдут 2223 сотрудника Управления мест заключения и 324 сотрудника Государственной службы пробации, 139 сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, 11721 представитель Национальных вооруженных сил и Земессардзе.

Затем последует вакцинация в специальных учреждениях, включая приюты и тюрьмы. Позже - в третьем квартале - прививки получат 27 325 служащих приоритетных отраслевых учреждений, 1229 священнослужителей и служащих религиозных организаций.

В этот период вакцина также будет доступна сотрудникам предприятий, которые встречаются с большим количеством людей, сотрудникам в больших командах, которые должны работать вместе, и сотрудникам важнейших компаний в экономике.