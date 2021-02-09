LTV7: Интерпретация закона может закрыть известное рижское кафе

Некогда круглогодичная терраса в столичном кафе Cafeterius сегодня пустует. Но еще в декабре клиенты грелись здесь под лампами и пили кофе. Так как в помещении оставаться можно было только для того, чтобы забрать свой заказ. Представитель Cafeterius Игорь Бажанов рассказывает, что они долго выясняли, можно ли оставить террасу: "Мы долго думали, тщательно читали все законы, что в связи с ограничениями можно делать, а что нельзя. В частности, что значит "līdzņemšana". Определение в законе не дано, но вроде как выйти в парк или на улицу можно. Можно ли выйти во двор? Мы посмотрели, что вроде как в других городах такое практикуется и решили, что, наверное, это возможно".

Соседи решили иначе. И вызвали полицию, которая прогнала посетителей с террасы. Но акт о нарушении не составили. Представители кафе, по их словам, позвонили в дежурную часть полиции самоуправления Риги и там подтвердили - запрета находиться на террасах нет. Кафе продолжило пускать клиентов во внутренний двор. Спустя несколько дней снова полиция и 2 административных дела. За оба случая. Общий штраф - две тысячи евро. И для кафе это может плохо кончится. "Во-первых,

штраф - это, наверное, около половины месячного оборота.

И мы чуть-чуть стали ближе к закрытию или банкротству, потому что и так по сравнению с прошлым годом или с осенью падение оборота в 3-4 раза. И это уже на грани выживания", - говорит Игорь Бажанов.

В полиции самоуправления Риги Русскому вещанию заявили, что их сотрудница во время звонка ранее не давала разрешения использовать террасу, долго разъясняла требования закона и даже предупредила о повторной проверке.

Видео: сюжет LTV

"В этом случае все, с чем столкнулась полиция - это абсолютное сопротивление. Полиция неоднократно указала, что это нарушение. Но наши указания были проигнорированы. Поэтому административный процесс неизбежен. Согласно закону - потребление на месте запрещено. Неважно, в помещении, или на террасе", - говорит представитель полиции самоуправления Риги Том Садовскис.

Однако работники этого кафе не единственные, кто возможно неверно трактовал закон. Ошиблось и целое самоуправление. В декабрьском выпуске Jūrmalas avīze говорилось: "отправляясь на прогулку по городу, едой на вынос можно насладиться на природе около уличных столиков".

Представитель Юрмальской думы Зане Лейте подтверждает, что изначально закон трактовали неверно: "Не было четко указано, что на улице у кафе не могут быть расположены столы. Конечно, предприниматели приспосабливались к новой ситуации и искали решения для продолжения бизнеса. Поэтому вначале были ситуации, когда у некоторых кафе были расположены стоячие столики. Позже, после консультаций, стало понятно, что это некорректная практика. Мы все в такой ситуации впервые и неполадки могут случиться".