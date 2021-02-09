Новые решения правительства, запрет российских ТВ-каналов и мошенники "из Bolt Food". Все, что вы могли пропустить 9 февраля
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Сегодня состоялось совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране. Вот что было решено:
Коронавирус
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