Вт, 9.02.2021
2020 год мы обязательно запомним. Угрожающе пессимистические прогнозы, сделанные в начале года, пока не сбылись, но будущее остается неопределенным. Эдгар Шинс, председатель правления Latio
Эдгар Шинс, председатель правления Latio
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  • Новые решения правительства, запрет российских ТВ-каналов и мошенники "из Bolt Food". Все, что вы могли пропустить 9 февраля
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Новые решения правительства, запрет российских ТВ-каналов и мошенники "из Bolt Food". Все, что вы могли пропустить 9 февраля

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

Сегодня состоялось совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране. Вот что было решено:

  • В основной капитал больниц будет вложено 26,4 миллиона евро
  • Для мотивации населения не исключена скорая вакцинация "лидеров мнений"
  • Для усиления вместимости больниц будет выделено 66,6 млн евро
  • К вопросу о комендантском часе правительство вернется в четверг

Коронавирус

  • В Латвии зарегистрирован 781 новый случай Covid-19, скончались 16 человек
  • Госпитализировано 100 человек
  • В Литве 387 новых случаев, в Эстонии - 542
  • В этом году Covid-19 заболели 863 работника детских садов
  • На этой неделе в Латвии выявлено еще два случая заражения британским штаммом Covid-19
  • 116-летняя женщина бессимптомно перенесла Covid-19
  • 8 февраля вторую прививку от Covid-19 получили 155 человек, первую - 256 человек
  • В феврале Латвия рассчитывает получить около 60 000 доз вакцины от Covid-19
  • Телефон для записи на вакцину от Covid-19 начинает работать уже в среду
  • Китай предлагает Восточной и Центральной Европе свою вакцину от Covid-19
  • Думпис: ЧМ по хоккею в Риге не будет связан с большими рисками для эпидемиологической безопасности

Другие события дня:

  • В Латвии запретили ретрансляцию 16 каналов: в том числе НТВ Мир и Рен ТВ Балтия
  • Депутат Кайминьш официально стал обвиняемым
  • Стало известно, когда Lidl будет готов открыть первые магазины в Латвии
  • Правительство утвердило стратегию борьбы с распространением инфекции Covid-19
  • Работники индустрии красоты Латвии подумали об обращении в Конституционный суд
  • Очное обучение в школах могут возобновить в тех краях Латвии, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет менее 200 случаев на 100 тыс.
  • "Хотелось бы логики": депутаты Сейма сомневаются насчет обоснованности антиковидных ограничений
  • Министерство экономики: более строгие ограничения - лишь вопрос времени
  • Интерпретация закона может закрыть известное рижское кафе
  • В Огре за групповое ограбление женщины задержали несколько молодых людей
  • Получение гражданства Евросоюза - это лишь вопрос денег. Латвийский бизнес на золотых визах прозябает
  • Жители просят добавить в латышский алфавит еще одну букву
  • Covid-19 и бизнес: часть балтийских предприятий смогли увеличить свой оборот
  • Omniva инвестирует крупную сумму в расширение сети пакоматов
  • Несоблюдение карантина при въезде в Великобританию: серьезный штраф или даже тюремное заключение
  • В Эстонии по вине пьяного водителя погиб ребенок
  • Умерла экс-вокалистка группы The Supremes Мэри Уилсон
  • Михаил Ефремов этапирован в Москву. Он подал жалобу на свой приговор

Немного новостей, чтобы отвлечься:

  • "Это не проституция!": жительницы Эстонии осваивают новый способ заработка
  • Дидрихсоне снова игнорирует ограничения? У инфлюенсера замечен свежий маникюр
  • Елизавету II обвинили в сокрытии богатства
  • "Оскара ему!" Американское телешоу посмеялось над симуляцией Порзиньгиса
  • Остапенко и Севастова выбыли после первого раунда Australian Open
  • Месси появился на обложке французского журнала в форме ПСЖ 
  • "Динамо" на выезде пропустило пять шайб от "Авангарда"
  • Мошенники выдают себя за курьеров Bolt Food и крадут заказы из Ezītis miglā

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