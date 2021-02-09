Вт, 9.02.2021
Покупатели все чаще выбирают квартиры в новых проектах, поэтому их популярность продолжает расти, а доля рынка серийных квартир снижается, что связано с повышением покупательной способности и желанием улучшить качество и условия жизни. Эвия Дзените, руководитель отдела продажи жилья Latio
Эвия Дзените, руководитель отдела продажи жилья Latio
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Кариньш: пандемия не отступит скоро, поэтому нужно думать о "безопасном проживании"

Мужчина и женщина в масках в Вильнюсе 15 декабря ФОТО: Anadolu Agency via Getty Images

Пандемия Covid-19 не исчезнет в ближайшее время, поэтому нужно думать об обеспечении "безопасного проживания", заявил во вторник журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Кариньш сообщил, что во вторник, 9 февраля, на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению пандемия Covid-19 обсуждалась с нескольких сторон.

"Ясно, что пандемия в мире не исчезнет так быстро, и процесс борьбы с ней будет длительным. Это означает, что обществу и правительству придется реорганизовать свое мышление и подход к этим вопросам, то есть развивать то, что называется "безопасным проживанием" - безопасное образование, безопасную торговлю, безопасные услуги. Это то, к чему нам нужно идти", - сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, сейчас специалисты разрабатывают рекомендации, как обеспечить "безопасное проживание" во время пандемии.

На заседании также было решено улучшить алгоритмы тестирования, чтобы оно было более целенаправленным.

"Пандемия Covid-19 - это долгосрочная проблема, которую мы должны решать, перейдя к подходу "безопасного проживания"", - сказал Кариньш.

Министр экономики Янис Витенбергс на пресс-конференции сообщил, что на этой неделе Министерство экономики планирует встречи с представителями индустрии красоты и общественного питания для разработки руководящих принципов безопасной работы в этих областях.

"Covid-19 не отступит, поэтому необходимо создать условия, чтобы предприятия работали в условиях пандемии, а люди получали базовые услуги", - сказал министр.

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