В среду начинается вакцинация работников и клиентов соц. центров Латвии

Он сообщил также, что сегодня правительство поддержало распределение приоритетных групп для вакцинации. В первую группу наряду с медицинскими работниками входят также пациенты, которым по решению врача требуются серьезные медицинские манипуляции.

Вторая группа будет включать сотрудников и клиентов центров долгосрочного социального ухода, а также должностных лиц, вакцинация которых необходима для обеспечения национальной безопасности и непрерывности бизнеса.