В среду начинается вакцинация работников и клиентов соц. центров Латвии
В среду, 10 февраля, должна начаться вакцинация сотрудников и клиентов центров социального ухода от Covid-19, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
В среду, 10 февраля, должна начаться вакцинация сотрудников и клиентов центров социального ухода от Covid-19, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Он сообщил также, что сегодня правительство поддержало распределение приоритетных групп для вакцинации. В первую группу наряду с медицинскими работниками входят также пациенты, которым по решению врача требуются серьезные медицинские манипуляции.
Вторая группа будет включать сотрудников и клиентов центров долгосрочного социального ухода, а также должностных лиц, вакцинация которых необходима для обеспечения национальной безопасности и непрерывности бизнеса.
Третья группа будет состоять из 187 700 пожилых людей от 70 лет и старше. В эту группу также войдут 166 тысяч человек с хроническими заболеваниями.