Вт, 9.02.2021
Покупатели все чаще выбирают квартиры в новых проектах, поэтому их популярность продолжает расти, а доля рынка серийных квартир снижается, что связано с повышением покупательной способности и желанием улучшить качество и условия жизни. Эвия Дзените, руководитель отдела продажи жилья Latio
Эвия Дзените, руководитель отдела продажи жилья Latio
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Премьер: для уменьшения заболеваемости нужно принимать не поспешные, а взвешенные решения

Люди в масках. Фото иллюстративное. ФОТО: Jaap Arriens/Zumapress.com

Премьер-министр Кришьянис Кариньш считает, что для снижения заболеваемости Covid-19 сейчас нужно принимать не поспешные, а продуманные решения.

После заседания правительства премьер-министр заявил журналистам, что уже прошли активные дискуссии с представителями различных отраслей о том, как лучше и эффективнее преодолеть кризис, вызванный Covid-19. В возглавляемой премьером стратегической руководящей группе планируется собрать вместе социальных партнеров, в том числе представителей науки, чтобы искать "общие знаменатели" в борьбе с пандемией.

В стратегической руководящей группе будут представлены различные взгляды, отрасли и интересы, которые правительство попытается уравновесить.

Кариньш не исключает, что таким образом дискуссии могут затянуться, но в нынешних условиях спешить не следует, потому что эпидемиологическая ситуация меняется не так быстро по сравнению с предыдущими периодами, поэтому важно принимать сбалансированные и разумные решения.

"Сейчас мы не торопимся - лучше принимать как можно более разумные решения. Ранее мы слишком быстро принимали некоторые решения в меняющихся обстоятельствах. Теперь условия не такие изменчивые, и к вещам нужен разумный подход. Мы ищем способы лучше сотрудничать", - сказал глава правительства..

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