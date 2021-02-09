Премьер: для уменьшения заболеваемости нужно принимать не поспешные, а взвешенные решения

После заседания правительства премьер-министр заявил журналистам, что уже прошли активные дискуссии с представителями различных отраслей о том, как лучше и эффективнее преодолеть кризис, вызванный Covid-19. В возглавляемой премьером стратегической руководящей группе планируется собрать вместе социальных партнеров, в том числе представителей науки, чтобы искать "общие знаменатели" в борьбе с пандемией.

В стратегической руководящей группе будут представлены различные взгляды, отрасли и интересы, которые правительство попытается уравновесить.

Кариньш не исключает, что таким образом дискуссии могут затянуться, но в нынешних условиях спешить не следует, потому что эпидемиологическая ситуация меняется не так быстро по сравнению с предыдущими периодами, поэтому важно принимать сбалансированные и разумные решения.