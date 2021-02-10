Ср, 10.02.2021
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Министерство экономики Латвии
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Павел Глоба: 3 знака Зодиака в феврале рискуют лишиться всего

ФОТО: pixabay.com/SteveMushero

Февраль 2021-го станет неблагоприятным периодом для представителей некоторых знаков Зодиака, которым, скорее всего, не повезет. Известный российский астролог Павел Глоба составил гороскоп на второй месяц этого года, выделив в нем тех, кто рискует в феврале потерять все.

По словам эксперта, неприятные дни ожидаются в периоды затмений и ретроградных планет с 30 января по 21 февраля. Они не подойдут для важных начинаний в социальной сфере, но особенно осторожными в это время Павел Глоба советует быть представителям трех знаков зодиакального круга, а именно..

Близнецы

У этих людей могут возникнуть проблемы на работе. Не стоит опускать руки и отступать, рекомендует астролог. Лучше сосредоточиться на поставленных задачах и показать свои таланты.

Дева

Представителей этого знака Зодиака ждет очень неприятный период во всех сферах. На них свалится ответственность за ошибки прошлого, а еще и проблемы близких. Павел Глоба советует Девам сконцентрироваться в первую очередь на своих проблемах и решать их первыми. Кроме того, в феврале лучше рассчитаться с долгами.

Рыбы

Этим людям необходимо как можно оперативнее решать проблемы, которые они отложили на потом, говорит астролог, иначе могут возникнуть неприятности. Чтобы скорее справиться с трудностями, Рыбам придется все делать самим, не прибегая к помощи посторонних.

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