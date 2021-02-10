Начинает работать телефон записи на вакцинацию 8989

5 февраля уже открылся сайт ранней записи на вакцинацию www.manavakcina.lv.

Бесплатная телефонная линия будет работать ежедневно с 9.00 до 17.00 и предусмотрена только для записи на вакцинацию. По вопросам здоровья людям следует обращаться к своему семейному врачу.

Линия открыта с целью облегчить запись для тех жителей Латвии, которые по объективным причинам не могут воспользоваться сайтом www.manavakcina.lv.

Записываясь на прививку по телефону, человек должен назвать свой персональный код, имя и фамилию. Также нужно указать свой номер телефона и адрес электронной почты. Можно назвать и второй номер телефона - кого-то из своих родственников.

В конце февраля планируется начать первый этап вакцинации пожилых людей, поэтому бюро вакцинации просит всех людей старше 70 лет зарегистрироваться по телефону 8989, чтобы с ними можно было связаться, когда вакцина будет доступна.