Начинает работать телефон записи на вакцинацию 8989
В среду, 10 февраля, начинает работать телефонная линия 8989 для записи на вакцинацию от Covid-19, сообщила представитель бюро вакцинации Иева Стуре.
В среду, 10 февраля, начинает работать телефонная линия 8989 для записи на вакцинацию от Covid-19, сообщила представитель бюро вакцинации Иева Стуре.
5 февраля уже открылся сайт ранней записи на вакцинацию www.manavakcina.lv.
Бесплатная телефонная линия будет работать ежедневно с 9.00 до 17.00 и предусмотрена только для записи на вакцинацию. По вопросам здоровья людям следует обращаться к своему семейному врачу.
Линия открыта с целью облегчить запись для тех жителей Латвии, которые по объективным причинам не могут воспользоваться сайтом www.manavakcina.lv.
Записываясь на прививку по телефону, человек должен назвать свой персональный код, имя и фамилию. Также нужно указать свой номер телефона и адрес электронной почты. Можно назвать и второй номер телефона - кого-то из своих родственников.
В конце февраля планируется начать первый этап вакцинации пожилых людей, поэтому бюро вакцинации просит всех людей старше 70 лет зарегистрироваться по телефону 8989, чтобы с ними можно было связаться, когда вакцина будет доступна.
Срок получения вакцины не зависит от того, записался ли человек на нее на сайте или по телефону.