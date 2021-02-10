Оппозиция Беларуси опубликовала новую стратегию по свержению Лукашенко

Лидер демократического движения белорусов Светлана Тихановская сообщила о "Стратегии победы белорусов", которая предусматривает новые протесты по всей Беларуси, начиная с марта.

Однако в документе указано, что

для проведения новых выборов необходимо, чтобы представители со стороны правительства Беларуси и со стороны демократического движения тайно сели за стол переговоров.

Чтобы это произошло, режим Лукашенко необходимо ослабить еще больше, например, через международное давление, сказано в документе.

Протесты против режима Александра Лукашенко в Беларуси не стихают уже с 9 августа, когда состоялись президентские выборы. Их победителем был объявлен Лукашенко, однако оппозиция обвиняет режим в подделке результатов и требует его отставки. Оппозиция считает настоящим победителем выборов Тихановскую.

Евросоюз установил санкции против лиц, ответственных за подделку выборов президента Беларуси и насильственный разгон протестов, а также сообщил, что не считает Лукашенко легитимным президентом.

В кульминационный момент протестов по всей Беларуси на улицы вышли сотни тысяч человек.

Несколько протестующих были убиты, сотни ранены и тысячи задержаны.