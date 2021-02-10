Оппозиция Беларуси опубликовала новую стратегию по свержению Лукашенко
Оппозиция Беларуси во вторник выступила со стратегией по свержению с власти нынешнего президента Александра Лукашенко.
Оппозиция Беларуси во вторник выступила со стратегией по свержению с власти нынешнего президента Александра Лукашенко.
Лидер демократического движения белорусов Светлана Тихановская сообщила о "Стратегии победы белорусов", которая предусматривает новые протесты по всей Беларуси, начиная с марта.
Однако в документе указано, что
Чтобы это произошло, режим Лукашенко необходимо ослабить еще больше, например, через международное давление, сказано в документе.
Протесты против режима Александра Лукашенко в Беларуси не стихают уже с 9 августа, когда состоялись президентские выборы. Их победителем был объявлен Лукашенко, однако оппозиция обвиняет режим в подделке результатов и требует его отставки. Оппозиция считает настоящим победителем выборов Тихановскую.
Евросоюз установил санкции против лиц, ответственных за подделку выборов президента Беларуси и насильственный разгон протестов, а также сообщил, что не считает Лукашенко легитимным президентом.
В кульминационный момент протестов по всей Беларуси на улицы вышли сотни тысяч человек.
Несколько протестующих были убиты, сотни ранены и тысячи задержаны.
Протесты продолжаются до сих пор, но в уже куда меньших масштабах, многие сторонники оппозиции арестованы или сбежали за границу.