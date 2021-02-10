Павлютс: обязательной вакцинация от Covid-19 будет только в вооруженных силах

На просьбу прокомментировать предоставленную Бюро омбудсмена информацию, что тот получил информацию от представителей различных профессий, в том числе медиков, что, если не вакцинироваться от Covid-19, то грозит увольнение с работы. Павлютс признал, что такое решение не было принято, за исключением НВС, о чем отдельно уже публично заявлял министр обороны Артис Пабрикс.

Напомним, несмотря на то, что вакцинация - добровольна и оплачена государством, появилась информация об отдельных целевых группах общества, например, Национальных вооруженных силах, где вакцинация от Covid-19 будет обязательной.

"Если законодатель установил группы отдельных профессий, которым установлена обязательная вакцинация, важно, чтобы эта информация звучала со стороны государства", - отметила заместитель обмудсмена Инета Пиляне.

Бюро получило телефонные звонки и письма на электронную почту от представителей различных профессий, в том числе и медиков, о том, что есть отдельные сигналы - если не вакцинироваться, то уволят с работы. "Вроде бы такие ситуации уже были, однако у нас они не проверялись", - добавила Пиляне.