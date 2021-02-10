Уровень безработицы в Латвии в конце января достиг 8%

В конце января в NVA было зарегистрировано 72 612 безработных, что на 3007 человек больше, чем в декабре (69 605 безработных).

Самая низкая безработица в январе была в Рижском регионе - 6% (на 0,2 процентных пункта больше декабря), самая высокая безработица сохраняется в Латгале - 16% (на 0,6 процентных пункта больше).

В Земгале уровень безработицы в январе вырос на 0,5 процентного пункта до 7,8%, в Видземе - на 0,4 процентного пункта до 8%, в Курземе - на 0,4 процентного пункта до 8,6%.

В Риге безработица в январе выросла на 0,2 процентного пункта - до 5,9%.

В конце 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 7,7%. В прошлом году самая высокая безработица в стране была в июне и июле - 8,6%.