Ср, 10.02.2021
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За сутки подтверждено 990 новых случаев Covid-19, скончались 32 человека

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 990 новых случаев Covid-19, скончались 32 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 90 лет:

  • три человека в возрасте 50-60 лет,
  • шесть человек в возрасте 60-79 лет,
  • пять человек в возрасте 70-80 лет,
  • 18 человек в возрасте 80-90 лет.

Во вторник сделано 12 334 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 73 859 человек, умерли 1395 человек.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 567,8 случаев.

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