За сутки подтверждено 990 новых случаев Covid-19, скончались 32 человека
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 990 новых случаев Covid-19, скончались 32 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 990 новых случаев Covid-19, скончались 32 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 90 лет:
Во вторник сделано 12 334 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 73 859 человек, умерли 1395 человек.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 567,8 случаев.