ВИДЕО ⟩ Игрок "Авангарда" выкинул за борт молодого защитника "Динамо"

Костин, находящийся в "Авангарде" в аренде, не сразу вписался в состав омичей. Нападающий недавно вернулся из Северной Америки (права на форварда принадлежат клубу НХЛ "Сент-Луис Блюз") и постепенно заслужил доверие тренера "Авангарда" Боба Хартли.

В матче против рижского "Динамо" Климов не только оформил свой первый дубль в составе "Авангарда", но и сделал голевую передачу. Также хоккеист провёл эффектный хит, буквально выкинув соперника за борт. Жертвой Костина стал 19-летний защитник "Динамо" Никита Матейко.

Это так мило! Клим Костин помогает сопернику смениться 😊 pic.twitter.com/IVv9GvyVZf — ХК Авангард (@hcavangardomsk) February 9, 2021

После этого вездесущий Костин не успокоился и успел врезать канадскому защитнику "Динамо" Рису Скарлетту. Правда, до полноценной драки не дошло, так как вмешались линейные судьи.