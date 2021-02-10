Ср, 10.02.2021
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Кариньш поддерживает возобновление очного обучения по региональному принципу

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддерживает возобновление очного обучения в школах по региональному принципу, но подчеркивает необходимость принимать решения об открытии школ на основе объективной информации о заболеваемости Covid-19 в каждом самоуправлении.

"Думаю, это логичный и правильный подход", - сказал премьер в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Министерство образования и науки предлагает возобновить очное обучение в регионах, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет менее 200 случаев на 100 000 населения.

При таком уровне заболеваемости в школы могут вернуться 1-6-е классы и 12-е классы, а при уровне заболеваемости 400 случаев на 100 000 населения - только 1-3-е классы.

Как пояснил Кариньш, правительство пока не приняло решение об открытии школ, так как эпидемиологи сомневаются в объективности низких показателей заболеваемости в отдельных самоуправлениях. Не исключено, что люди в этих краях делают меньше тестов, поэтому выявляется меньше случаев заболевания.

В связи с этим правительство рассматривает вопрос о введении алгоритма тестирования, чтобы получить объективные данные о реальной распространенности вируса в регионах.

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Что касается комендантского часа, премьер сообщил, что в четверг министр внутренних дел Сандис Гиргенс представит правительству предложения о том, как максимально эффективно использовать ресурсы полиции для контроля ограничений. По словам Кариньша, речь идет не о деньгах, которые правительство найдет, а о доступных человеческих ресурсах и эффективности их использования.

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