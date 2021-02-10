Кариньш поддерживает возобновление очного обучения по региональному принципу

"Думаю, это логичный и правильный подход", - сказал премьер в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Министерство образования и науки предлагает возобновить очное обучение в регионах, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет менее 200 случаев на 100 000 населения.

При таком уровне заболеваемости в школы могут вернуться 1-6-е классы и 12-е классы, а при уровне заболеваемости 400 случаев на 100 000 населения - только 1-3-е классы.

Как пояснил Кариньш, правительство пока не приняло решение об открытии школ, так как эпидемиологи сомневаются в объективности низких показателей заболеваемости в отдельных самоуправлениях. Не исключено, что люди в этих краях делают меньше тестов, поэтому выявляется меньше случаев заболевания.

В связи с этим правительство рассматривает вопрос о введении алгоритма тестирования, чтобы получить объективные данные о реальной распространенности вируса в регионах.