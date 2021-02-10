500reiro: пользователи Twitter придумали новый хештег в ответ на слова Рейрса

Было бы логичным, если бы многодетные семьи были самыми состоятельными в стране (так как - нафиг в наши дни делать толпу детей, если не можешь себе этого позволить, лол), нигилистские тексты отдельных политиков лучше всего характеризует высказывание "сытый голодного не разумеет". #500reiro
Вся афера с #500reiro прекрасно показывает нигилизм Рейрса и тотальное отчуждение от народа.
Такие высказывания, как от Рейрса (не только по делу о #500reiro), ужасно осложняют работу Кришьяниса Кариньша с целью убедить народ придерживаться ограничений, принимать их, утверждать.
Вот, можем увидеть живьем одного из "дегенератов" и "маргиналов", которые "сами виноваты". Так и есть, кому вообще нужна эта наука и гранды. Нужно же собраться. И зарабатывать. Не нужно не зарабатывать. Соберись и зарабатывай больше за рецензии. #500Reiro
Такое ощущение, что в глазах госчиновников среднестатистический житель Латвии - нуждающийся алкоголик. #500reiro давать нельзя - пропьет. А, и помните, как одни выходные было запрещено торговать алкоголем и сигаретами? Правильно ведь, так как любимое хобби среднестатистического латыша - бухать и курить.
Вообще ужасная загадка, как с такими лимитами компенсаций депутаты не спиваются. Там у некоторых на бензин уходит куда больше, чем #500Reiro.
Магическая цифра #500reiro
*Самозанятым, которые в месяц зарабатывают меньше 500 евро, нужна социальная коррекция
* У части семей с детьми финансовое понимание слишком низкое, чтобы знать, что делать с 500 евро.
Не связано: почти во всех странах Еврозоны Центробанки перестали выпускать новые банкноты в 500 евро.