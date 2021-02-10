Ср, 10.02.2021
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Ивар Аболиньш, председатель NEPLP
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#500reiro: пользователи Twitter придумали новый хештег в ответ на слова Рейрса

ФОТО: Ieva Čīka/Leta, Shutterstock.

Министр финансов Янис Рейрс выступил с мнением, что ввести ежемесячную поддержку конкретным группам жителей было бы целесообразнее единоразового семейного пособия в размере 500 евро за ребенка. Скептически к выделению такого пособия относятся и другие должностные лица. Иронизируя над их высказываниями, пользователи Twitter создали новый хештег - #500reiro.

Было бы логичным, если бы многодетные семьи были самыми состоятельными в стране (так как - нафиг в наши дни делать толпу детей, если не можешь себе этого позволить, лол), нигилистские тексты отдельных политиков лучше всего характеризует высказывание "сытый голодного не разумеет". #500reiro 

Вся афера с #500reiro прекрасно показывает нигилизм Рейрса и тотальное отчуждение от народа.

Такие высказывания, как от Рейрса (не только по делу о #500reiro), ужасно осложняют работу Кришьяниса Кариньша с целью убедить народ придерживаться ограничений, принимать их, утверждать.

Вот, можем увидеть живьем одного из "дегенератов" и "маргиналов", которые "сами виноваты". Так и есть, кому вообще нужна эта наука и гранды. Нужно же собраться. И зарабатывать. Не нужно не зарабатывать. Соберись и зарабатывай больше за рецензии. #500Reiro 

Такое ощущение, что в глазах госчиновников среднестатистический житель Латвии - нуждающийся алкоголик. #500reiro давать нельзя - пропьет. А, и помните, как одни выходные было запрещено торговать алкоголем и сигаретами? Правильно ведь, так как любимое хобби среднестатистического латыша - бухать и курить. 

Вообще ужасная загадка, как с такими лимитами компенсаций депутаты не спиваются. Там у некоторых на бензин уходит куда больше, чем #500Reiro. 

Магическая цифра #500reiro

*Самозанятым, которые в месяц зарабатывают меньше 500 евро, нужна социальная коррекция

* У части семей с детьми финансовое понимание слишком низкое, чтобы знать, что делать с 500 евро.

Не связано: почти во всех странах Еврозоны Центробанки перестали выпускать новые банкноты в 500 евро.

Кроме того, возмущение вызвало и высказывание депутата Сейма Мариса Можвилло о выделении 500 евро семьям с "низким финансовым пониманием".

Эпическое выступление Мариса Можвилло о том, что, если государство поможет семьям с детьми, дав 500 евро, это может превратиться в трагедию. У людей нет финансового понимания.

Принимая во внимание все специфические обстоятельства, может быть, целесообразно было бы выплачивать зарплаты в госуправлении картошкой и макаронами, так как может оказаться, что получатели зарплаты покупают вино, сигареты или делают ногти. Но это же деньги налогоплательщиков! 

Напомним, так называемые вертолетные деньги вызвали широкие дискуссии как среди политиков, так и в обществе. Предложение о "вертолетных деньгах" подало Национальное объединение. Оно предусматривает, что семьи с детьми могут получить единоразовое пособие в размере 500 евро за каждого ребенка, особые доплаты многодетным семьям и родителям, которые растят детей-инвалидов, а также доплаты детям в возрасте до 24 лет, если они учатся или находятся на опекунстве.

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