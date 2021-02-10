500reiro: пользователи Twitter придумали новый хештег в ответ на слова Рейрса

Было бы логичным, если бы многодетные семьи были самыми состоятельными в стране (так как - нафиг в наши дни делать толпу детей, если не можешь себе этого позволить, лол), нигилистские тексты отдельных политиков лучше всего характеризует высказывание "сытый голодного не разумеет". #500reiro

Lai arī būtu loģiski, ja daudzbērnu ģimenes būtu pašas turīgākās valstī (jo – nafig mūsdienās taisīt bērnu baru, ja nevari to atļauties, lol), atsevišķu politiķu nihilistiskos tekstus droši vien vislabāk raksturo teiciens “paēdušais izsalkušo nesaprot.” #500reiro — Toms Lūsis (@LusisToms) February 9, 2021

Вся афера с #500reiro прекрасно показывает нигилизм Рейрса и тотальное отчуждение от народа.

Такие высказывания, как от Рейрса (не только по делу о #500reiro), ужасно осложняют работу Кришьяниса Кариньша с целью убедить народ придерживаться ограничений, принимать их, утверждать.

Visa #500reiro afēra lieliski izgaismo Reira nihilismu un totālo atsvešinātību no tautas.



Tādi izteikumi, kā no Reira (un ne tikai #500reiro lietā), šausmīgi apgrūta @krisjaniskarins darbu pārliecināt tautu turēties pie ierobežojumiem, tos pieņemt, akceptēt. — a k (@gribubutSLAVENS) February 9, 2021

Вот, можем увидеть живьем одного из "дегенератов" и "маргиналов", которые "сами виноваты". Так и есть, кому вообще нужна эта наука и гранды. Нужно же собраться. И зарабатывать. Не нужно не зарабатывать. Соберись и зарабатывай больше за рецензии. #500Reiro

Lūk, varam dabā redzēt vienu no 'deģenerātiem' un 'margināļiem', kuri 'paši vainīgi'. Tā jau ir, kam vispār vajag to zinātni un grādus. Vajag taču saņemties. Un pelnīt. Nevajag nepelnīt. Saņemies un pelni vairāk par recenzijām. #500Reiro pic.twitter.com/pRWaKde60y — Māra Laizāne (@maralaizane) February 9, 2021

Такое ощущение, что в глазах госчиновников среднестатистический житель Латвии - нуждающийся алкоголик. #500reiro давать нельзя - пропьет. А, и помните, как одни выходные было запрещено торговать алкоголем и сигаретами? Правильно ведь, так как любимое хобби среднестатистического латыша - бухать и курить.

tāda sajūta, ka valsts ierēdņu acīs vidusmēra LV iedzīvotājs ir trūcīgs alkoholiķis. #500reiro dot nedrīkst - nodzers. a, un atceraties, kad vienu vīkendu aizliedza tirgot alkoholu un cigaretes? pareizi taču, jo vidusmēra latvieša mīļākais hobijs ir buhāt un pīpēt — jevgenijs (@rubinstein_) February 9, 2021

Вообще ужасная загадка, как с такими лимитами компенсаций депутаты не спиваются. Там у некоторых на бензин уходит куда больше, чем #500Reiro.

Vispār baigā mistērija, kā ar tādiem kompensāciju limitiem deputāti nenodzeras. https://t.co/zlv1BF7nm0 Tur dažam labam benzīnā aiziet krietni vairāk nekā #500Reiro — Ivo Leitāns (@ivchix) February 9, 2021

Магическая цифра #500reiro

*Самозанятым, которые в месяц зарабатывают меньше 500 евро, нужна социальная коррекция

* У части семей с детьми финансовое понимание слишком низкое, чтобы знать, что делать с 500 евро.