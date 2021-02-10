Премьер: львиная доля средств из Плана восстановления уйдет в частный сектор

Кариньш уточнил, что в "частные карманы" уйдет до трех четвертей этих денег.

По словам премьера, диалог с социальными партнерами по этому и другим вопросам ведется. Социальные партнеры - это, по сути, лобби, которые хотят, чтобы их интересы удовлетворялись как можно больше, но правительство должно уравновешивать интересы всего общества.

Говоря о доступном для Латвии финансировании из Плана восстановления и устойчивости, Кариньш сказал, что сумма была рассчитана по сложной формуле, предложенной ЕС.

Если латвийской экономике станет труднее, возможно, денег будет выделено больше. В настоящее время правительство концентрируется на той части средств, которая является грантом и не должна быть возвращена.