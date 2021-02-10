Кришьянис Кариньш рассказал, как поддерживает форму во время пандемии и ограничений

Хотя премьер-министр и отметил, что у него не остается много времени на спорт, у него все же есть свои способы, как оставаться физически активным.

"У меня, к сожалению, сейчас нет времени на физическую активность, потому на работу и с работы я еду не на машине, а добираюсь пешком. 2

До поздней осени ездил на велосипеде, а сейчас - хожу. Эти 30-40 минут с утра и вечером - моя единственная возможность побыть на свежем воздухе и подвигаться, и я их использую", - сказал Кариньш.

Конечно, самые лучшие прогулки в те дни, когда утром облака рассеиваются и начинает светить солнце.