Кришьянис Кариньш рассказал, как поддерживает форму во время пандемии и ограничений
Премьер-министр Кришьянис Кариньш рассказал изданию Ieva, как во время пандемии и режима чрезвычайной ситуации старается держать себя в форме.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш рассказал изданию Ieva, как во время пандемии и режима чрезвычайной ситуации старается держать себя в форме.
Хотя премьер-министр и отметил, что у него не остается много времени на спорт, у него все же есть свои способы, как оставаться физически активным.
"У меня, к сожалению, сейчас нет времени на физическую активность, потому на работу и с работы я еду не на машине, а добираюсь пешком.
До поздней осени ездил на велосипеде, а сейчас - хожу. Эти 30-40 минут с утра и вечером - моя единственная возможность побыть на свежем воздухе и подвигаться, и я их использую", - сказал Кариньш.
Конечно, самые лучшие прогулки в те дни, когда утром облака рассеиваются и начинает светить солнце.
Кариньш также отметил, что после долгого рабочего дня и похода пешком домой - ночью сон очень хороший.