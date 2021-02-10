Россия выдала международный ордер на арест соратника Навального Леонида Волкова
Россия выдала международной ордер на арест соратника Алексея Навального Леонида Волкова, сообщает "Медуза".
Россия выдала международной ордер на арест соратника Алексея Навального Леонида Волкова, сообщает "Медуза".
Волков объявлен в международный розыск в связи с делом о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции, за что грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Следователь Басманного суда Москвы, зарегистрировавший ходатайство о заочном аресте Волкова, просит избрать в отношении него меру пресечение в виде заключения под стражу на срок на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента его выдачи на территорию России.
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Сам Волков, находящийся в данный момент за границей, заявил РБК, что ему наплевать: "Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать".
Напомним, Следственный комитет объявил об уголовном деле в отношении Волкова 28 января. Следствие считает, что он призывал молодежь участвовать в акции протеста "Свободу Навальному!", которая состоялась 23 сентября.
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В результате акций в поддержку Навального по всей России были задержаны более десяти тысяч человек.