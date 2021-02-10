Россия выдала международный ордер на арест соратника Навального Леонида Волкова

Волков объявлен в международный розыск в связи с делом о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции, за что грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Следователь Басманного суда Москвы, зарегистрировавший ходатайство о заочном аресте Волкова, просит избрать в отношении него меру пресечение в виде заключения под стражу на срок на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента его выдачи на территорию России.

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Сам Волков, находящийся в данный момент за границей, заявил РБК, что ему наплевать: "Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать".

Напомним, Следственный комитет объявил об уголовном деле в отношении Волкова 28 января. Следствие считает, что он призывал молодежь участвовать в акции протеста "Свободу Навальному!", которая состоялась 23 сентября.

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