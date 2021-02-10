Премьер: усталость от пандемии Covid-19 не уменьшит заболеваемость

Видео: Пресс-конференция премьер-министра и президента

Вчера правительство приняло решение о создании стратегического совета, чтобы найти по возможности лучшие решения для ограничения пандемии. Кариньш подчеркнул, что важно принимать такие решения, которые позволят по возможности дольше сосуществовать с пандемией, поскольку она так скоро не закончится.

"Нам необходимо двигаться к безопасной модели быта, образования, торговли и услуг. Вопрос в том, как лучше всего это организовать", - сказал премьер.

Он отметил, что в стратегический совет будут входить отдельные министры, представители комиссий Сейма, социальные партнеры, представители гражданского общества, ученые и др. Как отметил Кариньш, каждый министр и министерство по определению думают только о своем секторе, но необходимо смотреть на проблему более широко.

Президент выразил поддержку созданию стратегического совета.