Майрис Бриедис перейдёт в тяжёлую весовую категорию

Ранее Шихолай в разговоре с TVNET отмечал, что Бриедис сможет стать конкурентоспособным в тяжёлом весе, и он не видит преград, чтобы боксировать с более тяжёлыми спортсменами.

"Могу сказать, что на 70% Майрис будет в тяжёлом весе", - сказал Шихолай. "Это общее решение нашей команды. Промоутер нам предложит варианты и, скорее всего, свой следующий бой он проведёт против тяжеловеса. В первом тяжёлом весе мы пока не видим, с кем можно было бы провести большой бой, поэтому думаем, что нам было бы интересно попробовать и доказать себя в тяжёлом весе".

36-летний Бриедис ранее уже выходил на ринг против представителей тяжёлого веса, правда, его соперники не были боксёрами топ-уровня.

"У Майриса есть опыт в тяжёлом весе. Удар у него также соответствующий. Да, ему немного не хватает объёма, но, думаю, что у нас получится", - сказал Шихолай.

Пока что неизвестно, когда Бриедис проведёт свой следующий поединок. Шихолай надеется, что он состоится в апреле. Команда латвийского боксёра хотела бы провести бой в Риге, но из-за пандемии коронавируса это врядли будет возможным.

В сентябре 2020 года Бриедис стал победителем Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе, заполучив чемпионский пояс IBF, пояс журнала The Ring, а также трофей победителя турнира, названный в честь легендарного Мухаммеда Али.