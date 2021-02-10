Майрис Бриедис перейдёт в тяжёлую весовую категорию
Латвийский боксёр Майрис Бриедис решил продолжить карьеру в тяжёлой весовой категории. Об этом в разговоре с TVNET рассказал его тренер Дмитрий Шихолай.
Латвийский боксёр Майрис Бриедис решил продолжить карьеру в тяжёлой весовой категории. Об этом в разговоре с TVNET рассказал его тренер Дмитрий Шихолай.
Ранее Шихолай в разговоре с TVNET отмечал, что Бриедис сможет стать конкурентоспособным в тяжёлом весе, и он не видит преград, чтобы боксировать с более тяжёлыми спортсменами.
"Могу сказать, что на 70% Майрис будет в тяжёлом весе", - сказал Шихолай. "Это общее решение нашей команды. Промоутер нам предложит варианты и, скорее всего, свой следующий бой он проведёт против тяжеловеса. В первом тяжёлом весе мы пока не видим, с кем можно было бы провести большой бой, поэтому думаем, что нам было бы интересно попробовать и доказать себя в тяжёлом весе".
36-летний Бриедис ранее уже выходил на ринг против представителей тяжёлого веса, правда, его соперники не были боксёрами топ-уровня.
Пока что неизвестно, когда Бриедис проведёт свой следующий поединок. Шихолай надеется, что он состоится в апреле. Команда латвийского боксёра хотела бы провести бой в Риге, но из-за пандемии коронавируса это врядли будет возможным.
В сентябре 2020 года Бриедис стал победителем Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе, заполучив чемпионский пояс IBF, пояс журнала The Ring, а также трофей победителя турнира, названный в честь легендарного Мухаммеда Али.
Бриедис за время своей карьеры провёл 28 поединков, победив в 27 из них. Единственное поражение латвийский боксёр потерпел от украинца Александра Усика, который два своих последних поединка провёл в тяжёлой весовой категории.