Ср, 10.02.2021
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Люди продолжают жаловаться на нехватку технических средств для удаленной учебы детей

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В Бюро госуполномоченного по правам человека по-прежнему поступают сигналы от населения о недостаточном техническом обеспечении детей для удаленной учебы в период пандемии Covid-19, заявил в интервью TV3 омбудсмен Юрис Янсонс.

Проблемы связаны именно с недоступностью компьютеров и интернета. Как указал Янсонс, пандемия длится уже почти год, и было достаточно времени для того, чтобы понять эту проблему и решить ее.

"Речь идет не о том, чтобы дарить. Речь идет о том, что необходимо обеспечить каждому ребенку возможности участвовать в образовательном процессе, потому что это его право на развитие", - сказал омбудсмен.

Как сообщалось, в технической поддержке удаленного обучения детей участвуют Министерство образования и науки (МОН), самоуправления и частные спонсоры.

На прошлой неделе МОН сообщило, что планирует закупить для этих целей еще около 20 000 компьютеров.

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