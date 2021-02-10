Люди продолжают жаловаться на нехватку технических средств для удаленной учебы детей

Проблемы связаны именно с недоступностью компьютеров и интернета. Как указал Янсонс, пандемия длится уже почти год, и было достаточно времени для того, чтобы понять эту проблему и решить ее.
"Речь идет не о том, чтобы дарить. Речь идет о том, что необходимо обеспечить каждому ребенку возможности участвовать в образовательном процессе, потому что это его право на развитие", - сказал омбудсмен.
Как сообщалось, в технической поддержке удаленного обучения детей участвуют Министерство образования и науки (МОН), самоуправления и частные спонсоры.
На прошлой неделе МОН сообщило, что планирует закупить для этих целей еще около 20 000 компьютеров.