За сутки в больницы поступили 77 пациентов с Covid-19

Как сообщает агентство LETA, 77 госпитализированных - наименьшее число людей в рабочий день в этом году.

В среду всего в стационарах находились 917 пациентов, 824 из которых находятся в состоянии средней тяжести, а 93 - в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 109 пациентов, в том числе восемь - перевезены. Всего с начала распространения Covid-19 в Латвии из больниц были выписаны 7025 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 990 новых случаев Covid-19, скончались 32 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 90 лет.

Во вторник сделано 12 334 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 73 859 человек, умерли 1395 человек.