Ср, 10.02.2021
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За первые три недели года смертность в Латвии выросла на 44,9%

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

По данным Центрального статистического управления, смертность в первые три недели года в Латвии увеличилась на 44,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

С 4 по 24 января в Латвии было зарегистрировано 2438 смертей, а за первые три недели 2020 года - 1682 смерти.

Среди умерших 1282 женщины, что на 41% больше, чем за первые три недели прошлого года, и 1156 мужчин, что на 49,5% больше.

В первую неделю этого года в Латвии зарегистрировано 836 смертей по сравнению со 573 годом ранее, во вторую - 815 по сравнению с 583, в третью - 787 по сравнению с 526.

88,1% (2148 человек) умерших за три первых недели этого года были старше 60 лет. В прошлом году доля умерших старше 60 лет составляла 86,1% (1448 человек).

Наибольшее количество смертей за первые три недели этого года зарегистрировано в Рижском регионе - 736, что на 48,7% больше, чем годом ранее.

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Доля умерших с диагнозом Covid-19 за первые три недели этого года составила 17,7%, в том числе в первую неделю года - 20,2%, во вторую - 15,8%, в третью неделю - 16,9%.

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