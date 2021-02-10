За год в Латвии выросли цены на алкогольные напитки и одежду

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в январе остался неизменным.

По сравнению с декабрем 2020 года цены на товары выросли на 0,4%, а цены на услуги - на 0,3%, тогда как по сравнению с январем прошлого года цены на товары снизились на 1,4%, а цены на услуги выросли на 1,5%.

За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем увеличились на 0,4%. Наиболее существенное влияние на повышение среднего уровня цен оказало увеличение цен на свежие фрукты (+8,4%) и свежие овощи (+2,9%). Подорожали также молоко (+4,3%), мука и другие зерновые (+4%), хлеб (+0,8%), шоколад (+2,1%). В результате акций снизились цены на свинину (-6,9%), мясо домашней птицы (-2,8%) и кофе (-2%). Подешевело также вяленое, соленое или копченое мясо (-0,6%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц увеличился на 0,4%.

За месяц цены на одежду и обувь сократились в среднем на 5%. Под влиянием акций и распродаж цены на обувь снизились на 5,8%, а цены на одежду - на 5%.

В сфере товаров и услуг для дома цены за месяц выросли на 0,8%. С ростом тарифов на природный газ с 1 января 2021 года он подорожал в среднем на 6,7%. Цены на сбор отходов в связи с ростом налога на природные ресурсы увеличились в среднем на 5,3%. Подорожали также материалы и услуги в сфере ремонта и содержания жилья.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц увеличились в среднем на 1,5%. Топливо подорожало на 4,7%, в том числе дизельное топливо - на 5,8%, бензин - на 3,9%, а цена автогаза выросла на 1,2%. При этом снизились цены на пассажирские авиаперевозки.

В остальных группах наиболее существенно в течение месяца выросли цены на телекоммуникационные услуги, стоматологические услуги, а также средства для уборки жилья. При этом упали цены на книги.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года оказало падение цен на товары и услуги, связанные с жильем, товары и услуги, связанные с транспортом, продукты питания и безалкогольные напитки, а также увеличение цен на товары для отдыха и культуры, одежду и обувь, здравоохранение, ресторанные и гостиничные услуги.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год сократились на 0,1%, на что повлияло снижение цен на мясо и мясные изделия (-2,6%), в том числе уменьшились цены на свинину (-9,5%) и мясо домашней птицы (-4,9%). Также подешевели свежие овощи (-4,4%), картофель (-7,8%), масло (-5,3%) и кофе (-1,2%). В свою очередь вырос средний уровень цен на кондитерские изделия (+2,4%), хлеб (+1,5%) и гречку (+17,5%). Также подорожали свежие фрукты (+0,9%), хлопья для завтрака (+10,4%), сыр и творог (+1,7%), вяленое, соленое или копченое мясо (+0,9%) и шоколад (+3,1%)

Цены на одежду и обувь за год выросли на 1,3%. Цены на одежду увеличились в среднем на 2,3%, а цены на обувь сократились на 2,1%.

Цены на товары и услуги, связанные с жильем, за год снизились на 2,6%. Падение цен произошло в основном за счет удешевления тепловой энергии, природного газа, электроэнергии, твердого топлива и аренды жилья. Подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья.

В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 2,6%

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 4,7% в связи с падением цен на топливо на 12,6%. В том числе дизельное топливо подешевело на 14,6%, бензин - на 10,4%, автогаз - на 9,4%. В течение года подешевели авиаперевозки, однако выросли цены на пассажирские перевозки по автодорогам, а также ремонт личного автотранспорта.

Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год подорожали на 2,9%.

Средний уровень цен на ресторанные и гостиничные услуги за год вырос на 1,6%. Рост цен произошел в основном за счет услуг общественного питания. В том числе средний уровень цен в ресторанах и кафе вырос на 1,5%, в столовых - на 4,3%. В свою очередь цены на услуги гостиниц за год снизились на 9%.