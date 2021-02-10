Ср, 10.02.2021
Мы сделаем все гораздо хитрее соратники Навального о новой протестной акции
соратники Навального о новой протестной акции
1 мин для прочтения

Эксперт: Covid-19 остается в организме человека долгое время после выздоровления

Людмила Виксна ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Даже после выздоровления от Covid-19 человеческий организм не полностью здоровый, и вирус остается в нем надолго, заявила в среду, 10 февраля, в ходе панельной дискуссии "Наука против Covid-19" инфектолог Людмила Виксна.

 

Виксна сказала, что патогенез этого вируса отличается от других вирусов. Поэтому важно выяснить не только симптомы и их распознавание, но и последствия заболевания Covid-19 в организме.

Виксна объяснила, что

у человека после того, как он переболел Covid-19, сохраняется вирус в человеческих выделениях и тканях, что означает, что организм не полностью здоров после перенесения болезни.

Инфектолог отметила, что Covid-19 долго сохраняется в организме и что его проявления отличаются от других респираторных заболеваний.

По словам Виксны, чтобы снизить риск смерти и развития побочных явлений, врачи разработали рекомендации по оценке состояния пациента, "дорожную карту" лечения пациента - какие обследования следует проводить после болезни, а также дальнейшие рекомендации для пациентов, переболевших коронавирусом.

Инфектолог подчеркнула, что ожидаются более эффективные варианты диагностики Covid-19, благодаря углубленным исследованиям вируса.

Последние новости

НАВЕРХ
Back