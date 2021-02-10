Эксперт: Covid-19 остается в организме человека долгое время после выздоровления

Виксна сказала, что патогенез этого вируса отличается от других вирусов. Поэтому важно выяснить не только симптомы и их распознавание, но и последствия заболевания Covid-19 в организме.

Виксна объяснила, что

у человека после того, как он переболел Covid-19, сохраняется вирус в человеческих выделениях и тканях, что означает, что организм не полностью здоров после перенесения болезни. 1

Инфектолог отметила, что Covid-19 долго сохраняется в организме и что его проявления отличаются от других респираторных заболеваний.

По словам Виксны, чтобы снизить риск смерти и развития побочных явлений, врачи разработали рекомендации по оценке состояния пациента, "дорожную карту" лечения пациента - какие обследования следует проводить после болезни, а также дальнейшие рекомендации для пациентов, переболевших коронавирусом.