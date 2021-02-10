СГД: Большинство людей получает в виде пособий по простою больше, чем платили налогов

Говоря о пособиях по простою, она отметила, что в целом государственная помощь достигла отраслей, наиболее пострадавших от кризиса из-за Covid-19. В то же время кризис высветил проблемы с предыдущей уплатой налогов.

Глава СГД сообщила, что в предыдущий период господдержки (весной) 66% получали пособие ниже минимальной зарплаты. Сейчас, когда минимальная зарплата и порог пособия повышены до 500 евро, значительная часть людей получают пособие больше, чем доход, который когда-либо декларировали.

"СГД прилагает большие усилия для поощрения предприятий к уплате налогов. У меня есть папки переписок с некоторыми предпринимателями, которые утверждают, что их доход всегда был минимальным. СГД тратит много ресурсов и постоянно ищет эффективные способы искоренения зарплат "в конвертах"", - сказала Яунземе.