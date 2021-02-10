Опрос: треть жителей Латвии чувствуют влияние пандемии Covid-19 на доход своих домохозяйств

Особенно остро влияние пандемии Covid-19 на доход своих домохозяйств ощущают жители в возрасте от 35 до 44 лет, а также офисные работники, жители Риги и сельской местности.

Опрос также показал, что пандемия Covid-19 в настоящее время затрагивает повседневную жизнь 61% жителей Латвии. Эта цифра приближается к уровню начальной стадии пандемии. В марте прошлого года пандемия затрагивала 67% жителей, в августе - 31%, а в ноябре - 46%.

Данные также показывают, что все больше жителей стремятся вернуться к привычной жизни (54% опрошенных в январе, 49% в ноябре, 43% в августе). Также увеличилось количество людей, критически оценивающих работу правительства.

В рамках глобального исследования Kantar о том, как Covid-19 влияет на поведение, отношение и ожидания людей, проводятся периодические опросы, в каждом из которых принимает участие около 100 тыс. человек из более чем 60 стран.