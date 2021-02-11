Бывшая девушка чемпиона мира по футболу была найдена мёртвой. Пара рассталась неделю назад

По информации источника, 25-летняя девушка была найдена мёртвой в своей квартире в Берлине. Новость о ее смерти подтвердила модель Сара Кулька. Полиция утверждает, что смерть Ленхард не носила насильственный характер.
Известно, что Боатенг расстался с Ленхард 3 февраля. В интервью Bild защитник "Баварии" заявлял, что решил расстаться с девушкой после того, как она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в уличный фонарь на его автомобиле.
Также футболист рассказал о шантаже со стороны Ленхард. Девушка на своей страничке в Instagram называла другую причину расставания. "Я разорвала отношения с ним из-за лжи и постоянной неверности", - написала она. Пара рассталась после 15 месяцев отношений.
На следующий день после новости о смерти Ленхард стало известно, что 32-летний Жером Боатенг покинул Катар, где мюнхенский клуб проводит матчи клубного чемпионата мира, и вернулся в Германию.
Родившаяся в Польше Кася Ленхардт получила известность в телешоу German's Next Top Model, где она появилась в 2012 году, заняв четвёртое место в конкурсе. От предыдущих отношений у девушки остался пятилетний сын Ной.
Боатенг является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. Вместе с "Баварией" футболист восемь раз становился чемпионом Германии и дважды побеждал в Лиге чемпионов. В текущем сезоне Боатенг провёл за "Баварию" 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.