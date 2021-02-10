Заявки на вакцинацию от Covid-19 подали более 74 800 человек

Стразда сообщила, что при звонке по бесплатному номеру 8989 средняя продолжительность разговора составила менее четырех минут, а время ожидания достигло девяти минут, но в течение дня уменьшилось.

Как сообщалось, сегодня начал работу второй из запланированных четырех каналов для записи на вакцинацию от Covid-19 - бесплатная телефонная линия, которая была создана с целью облегчить подачу заявки для тех жителей, которые по объективным причинам не могут сделать это на сайте manavakcina.lv.