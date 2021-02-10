Чт, 11.02.2021
Более строгие ограничения - только вопрос времени. Министерство экономики Латвии
Министерство экономики Латвии
2
1 мин для прочтения

Власти Литвы отказались задерживать соратника Навального Леонида Волкова

ФОТО: Reuters/ScanPix

Власти Литвы отказались выполнять требование России задержать главу региональных штабов политика Алексея Навального Леонида Волкова, который проживает в этой стране, сообщает "Медуза" со ссылкой на Associated Press.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте 10 февраля осудила "использование международных инструментов для политически мотивированного преследования", пишет BNS.

Министр отметила, что использование Интерпола в политических целях запрещено Конституцией этой организации.

2

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь подчеркнул, что использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует участие России в Интерполе.

Ранее сообщалось, что Россия выдала международной ордер на арест соратника Алексея Навального Леонида Волкова.

Волков объявлен в международный розыск в связи с делом о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции, за что грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Сам Волков, находящийся в данный момент за границей, заявил РБК, что ему наплевать: "Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать". 

Напомним, Следственный комитет объявил об уголовном деле в отношении Волкова 28 января. Следствие считает, что он призывал молодежь участвовать в акции протеста "Свободу Навальному!", которая состоялась 23 января.

Галерея: Протесты в Москве

Последние новости

НАВЕРХ
Back