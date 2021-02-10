Власти Литвы отказались задерживать соратника Навального Леонида Волкова

Глава МВД Литвы Агне Билотайте 10 февраля осудила "использование международных инструментов для политически мотивированного преследования", пишет BNS.

Министр отметила, что использование Интерпола в политических целях запрещено Конституцией этой организации.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь подчеркнул, что использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует участие России в Интерполе.

Ранее сообщалось, что Россия выдала международной ордер на арест соратника Алексея Навального Леонида Волкова.

Волков объявлен в международный розыск в связи с делом о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции, за что грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Сам Волков, находящийся в данный момент за границей, заявил РБК, что ему наплевать: "Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать".

Напомним, Следственный комитет объявил об уголовном деле в отношении Волкова 28 января. Следствие считает, что он призывал молодежь участвовать в акции протеста "Свободу Навальному!", которая состоялась 23 января.