Синоптики рассказали о погоде на четверг

В 5 часов утра температура воздуха составляла от -8,3 градуса в Вентспилсе, Колке и Мерсрагсе до -17,9 в Бауске и -19,4 в Даугавпилсе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Высота снежного покрова составляет от 8 см в Вентспилсском порту до 37 см Дагде, в Риге лежит 20 см снега.

В четверг днем температура воздуха поднимется до -8..- 13 градусов, в Курземе будет теплее - до -5..- 8.