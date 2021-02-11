Синоптики рассказали о погоде на четверг
В четверг, 11 февраля, в Латвии ожидается частичная облачность, во многих районах будет светить солнце, а местами пойдет снег, прогнозируют синоптики.
В четверг, 11 февраля, в Латвии ожидается частичная облачность, во многих районах будет светить солнце, а местами пойдет снег, прогнозируют синоптики.
В 5 часов утра температура воздуха составляла от -8,3 градуса в Вентспилсе, Колке и Мерсрагсе до -17,9 в Бауске и -19,4 в Даугавпилсе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Высота снежного покрова составляет от 8 см в Вентспилсском порту до 37 см Дагде, в Риге лежит 20 см снега.
В четверг днем температура воздуха поднимется до -8..- 13 градусов, в Курземе будет теплее - до -5..- 8.
В Риге ожидается солнечная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, умеренный, температура воздуха повысится до -8..- 9 градусов.