За сутки подтверждено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 человек

Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет:

два человека в возрасте 45-55 лет,

три человека в возрасте 55-65 лет,

восемь человек в возрасте 65-75 лет,

четыре человека в возрасте 75-85 лет,

четыре человека в возрасте 85-95 лет.

В среду сделано 12 340 тестов на Covid-19, доля положительных результатов по сравнению со вторником снизилась с 8% до 6,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 74 701 человека, умерли 1416 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.