Чт, 11.02.2021
В настоящее время общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19 и не за свое здоровье. Это нужно менять Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.
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За сутки подтверждено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 человек
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Женщины в масках в Москве ФОТО: BBC News

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет:

  • два человека в возрасте 45-55 лет,
  • три человека в возрасте 55-65 лет,
  • восемь человек в возрасте 65-75 лет,
  • четыре человека в возрасте 75-85 лет,
  • четыре человека в возрасте 85-95 лет.

В среду сделано 12 340 тестов на Covid-19, доля положительных результатов по сравнению со вторником снизилась с 8% до 6,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 74 701 человека, умерли 1416 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 709 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 561,4 случая.

 

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