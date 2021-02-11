За сутки подтверждено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 человек

За сутки подтверждено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 человекДополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет:
В среду сделано 12 340 тестов на Covid-19, доля положительных результатов по сравнению со вторником снизилась с 8% до 6,8%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 74 701 человека, умерли 1416 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.
Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 709 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 561,4 случая.