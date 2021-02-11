"Могло быть хуже": Чулпан Хаматова о критике сериала "Зулейха открывает глаза"

Были возмущения из-за некоторых сюжетных поворотов, постельных сцен. Чулпан обвинили в оскорблении культуры и татарской нации. Началась настоящая травля. Сейчас актриса признается, что была к этому готова. Ведь большинство сериалов делают на развлекательный формат.

Она отметила, что часть критики была "бестолковая", потому ей было смешно ее обсуждать.

"К настоящей критике я не могла относиться как к критике, потому что сама видела те же самые проблемы, на которые указывали. А та, которая полыхала вокруг, была настолько глупа, что ее даже обсуждать смешно", - сказала актриса.

Чулпан Хаматова считает, что определенные зрители уже разучились смотреть серьезные высказывания. Им нужно добавить ярких красок и облегчить восприятие.

"Вот это была проблема, безусловно. Тут смешно кого-то обвинять, потому я знала: по-другому не будет. И честно говоря, могло быть хуже", - заявила актриса.