Чт, 11.02.2021
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  • "Могло быть хуже": Чулпан Хаматова о критике сериала "Зулейха открывает глаза"
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"Могло быть хуже": Чулпан Хаматова о критике сериала "Зулейха открывает глаза"
Видео

Чулпан Хаматова ФОТО: скриншот видео с YouTube

Премьера сериала "Зулейха открывает глаза", в котором Чулпан Хаматова исполняет главную роль, вызвал бурную реакцию зрителей. Критики его восприняли хорошо, но в Сети разразились жаркие споры. Об этом актриса рассказала в YouTube-программе "Георгий за кадром". 

Были возмущения из-за некоторых сюжетных поворотов, постельных сцен. Чулпан обвинили в оскорблении культуры и татарской нации. Началась настоящая травля. Сейчас актриса признается, что была к этому готова. Ведь большинство сериалов делают на развлекательный формат.

Она отметила, что часть критики была "бестолковая", потому ей было смешно ее обсуждать. 

"К настоящей критике я не могла относиться как к критике, потому что сама видела те же самые проблемы, на которые указывали. А та, которая полыхала вокруг, была настолько глупа, что ее даже обсуждать смешно", - сказала актриса.

Чулпан Хаматова считает, что определенные зрители уже разучились смотреть серьезные высказывания. Им нужно добавить ярких красок и облегчить восприятие. 

"Вот это была проблема, безусловно. Тут смешно кого-то обвинять, потому я знала: по-другому не будет. И честно говоря, могло быть хуже", - заявила актриса.

Видео: интервью с Чулпан Хаматовой

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