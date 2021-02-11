В Литве за сутки зарегистрировано 569 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 798

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 487 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, а совокупное количество смертей от вируса достигло 3013, сообщил в четверг, 11 февраля, Департамент статистики.

За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 1679 человек.

За последние 14 дней заболеваемость коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составила 298 случаев.

В целом в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 189 058 человек.

Департамент статистики отмечает, что в четверг начал публиковать данные по новой методике. Количество болеющих разделено на декларируемое количество болеющих и статистическое число болеющих.

"Декларируемый больной - это лицо, у которого был подтвержден случай болезни, но больничная карточка еще не закрыта, завершение болезни не подтверждено врачом. Статистический больной - это лицо, у которого болезнь была подтверждена в течение последних 28 дней", - говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, показатель статистически больных может быть более целесообразными при оценке уровня заболеваемости в популяции.

За минувшие сутки в Литве первую дозу вакцины получили 4204 человека, вторую - 1486 человек.

В целом первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 84 150 человек, двумя дозами - 51 844 человека.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5810 тестов на коронавирус, выявлено 798 новых случаев заболевания, три человека скончались.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 575,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11,5%.

В больницах находятся 449 пациента с коронавирусом.