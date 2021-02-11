ВИДЕО ⟩ В Португалии карета скорой помощи заглохла посреди поля. Игрокам пришлось её толкать

На 70-й минуте матча полузащитник "Порту" Луис Диас грубо нарушил правила против защитника "Браги" Давида Карму. Арбитр встречи не раздумывая показал нарушителю красную карточку и удалил с поля. Карму, в свою очередь, получил травму, и ему потребовалась медицинская помощь.

На поле незамедлительно въехала карета скорой помощи, чтобы забрать игрока. Однако автомобиль заглох посреди поля и самостоятельно не смог завестись. Футболистам обеих команд пришлось толкать машину, после чего та покинула поле.

Матч между командами завершился вничью - 1:1. Отметим, что "Браге" удалось спастись от поражения на 12-й добавленной минуте после точного удара Франсержио. Ответная игра состоится 3 марта.