В Лиепайском порту в январе перевалено меньше грузов, чем годом ранее

Сыпучих грузов в январе в Лиепае перевалено 339 тыс. тонн, что на 16,9% меньше, чем за соответствующий месяц 2020 года, в том числе зерна и зерновых продуктов - 216,3 тыс. тонн, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. Перевалено 98,2 тыс. тонн генеральных грузов (+9,1%) и 52,1 тыс. тонн наливных грузов (-28%).

В январе в порту обслужено 120 судов, что на 25 меньше, чем в январе 2020 года, и 2243 пассажира, что на 9,4% меньше.

В 2020 году в Лиепайском порту перевалено 6,603 млн тонн грузов, что на 10% меньше, чем в 2019 году, в том числе в январе в порту было перевалено 570,4 тыс. тонн грузов.