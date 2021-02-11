Оргкомитет ЧМ по хоккею в Латвии начинает детальную разработку мер безопасности

Глава оргкомитета Эдгар Бунцис встретился со специалистами Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), чтобы обсудить основные требования к предстоящим в Риге соревнованиям.

В ходе встречи Бунцис представил ЦПКЗ правила о мерах безопасности в связи с пандемией Covid-19. Оргкомитет описал требования, относящиеся к размещению спортсменов, обслуживающего персонала и аккредитованных лиц в гостиницах, на игровых и тренировочных площадках, к транспорту, логистике, а также процедурам ежедневного тестирования всех участников чемпионата мира.

Руководство ЦПКЗ положительно оценило предложенные решения. ЦПКЗ также ожидает окончательный вариант разработанных оргкомитетом и одобренных Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) правил о мерах профилактики Covid-19, которые будут оценены ЦПКЗ и Министерством здравоохранения для принятия дальнейших решений.