Лукашенко пообещал новый референдум и назвал условия для ухода из власти

По его словам, для новой редакции Конституции придется переформатировать многие законы и изменить законодательную базу. Кроме того, Лукашенко заявил о планах по перераспределению полномочий внутри вертикали власти, пишет "Медуза" со ссылкой на БЕЛТА.

"Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека",

- сказал он.

Кроме того, в ходе выступления он назвал условия для ухода из власти: "В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может. Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом… Оно должно быть стабилизатором на переходный период".

Галерея: Всебелорусское народное собрание в Минске

Напомним, протесты против режима Александра Лукашенко в Беларуси не стихают уже с 9 августа, когда состоялись президентские выборы. Их победителем был объявлен Лукашенко, однако оппозиция обвиняет режим в подделке результатов и требует его отставки. Оппозиция считает настоящим победителем выборов Светлану Тихановскую.

Евросоюз установил санкции против лиц, ответственных за подделку выборов президента Беларуси и насильственный разгон протестов, а также сообщил, что не считает Лукашенко легитимным президентом.

В кульминационный момент протестов по всей Беларуси на улицы вышли сотни тысяч человек.

Галерея: Протесты в Беларуси

Несколько протестующих были убиты, сотни ранены и тысячи задержаны.