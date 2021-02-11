ФОТО: Пресс-фото

Плед – теплое одеяние и неотъемлемый элемент, находящийся практически в каждой спальне в нашей стране. Разнообразие существующих на сегодняшний день расцветок, типов покроя и размеров пледов – просто поражает. Эта ссылка наглядно демонстрирует лишь малую толику того, насколько широк современный выбор пледов. Но, может возникнуть вопрос о том, как правильно носить этот элемент одежды, что напоминает одеяло? Давайте вместе постараемся об этом узнать.

Три базовых подхода

Довольно сложно представить себе, что кто-то из современных людей может не понимать, как именно необходимо надевать на себя плед. Но, как известно, существует два принципиальных подхода к выполнению любых действий, которые, в том числе, применимы и для ношения пледов. Они включают:

Традиционный подход;

Новаторский подход.

Комбинация разнообразных элементов двух базовых подходов, в конечном итоге, способна подарить множество разнообразных вариаций, среди которых каждый сумеет найти что-либо наиболее удобное и приемлемое для себя. Таким образом, можно утверждать, что существует также и третий подход – комбинированный.

Корни традиции ношения пледов

Традиция ношения пледа в качестве предмета одежды не нова, ведь уже в 16 веке жители Шотландии сделали его неотъемлемой частью привычного национального костюма. Сложно представить шотландца, не одетого в килт – отрез ткани, длинной в несколько метров, сложенный (а точнее, просто обмотанный вокруг тела) особым образом.

В современном мире традиция ношения большого килта сохранилась преимущественно как часть исторического костюма, но отрицать, что шотландцы подарили индустрии моды множество вариаций ношения пледа, невозможно. Он давно ста полноценным и неотъемлемым элементом культуры этого народа.

Это автоматически приводит нас к мысли, что можно обратиться к источникам и носить плед, подражая шотландцам: обернув вокруг пояса наподобие юбки, перекинуть один конец через плечо. В создании такого образа поможет декоративная булавка, чтобы надежно закрепить эту конструкцию.

Среди других, менее знаковых традиционных способов ношения пледов можно, например, отметить классическое для многих народов Южной Америки ношение пончо (своеобразных пледов, имеющих сверху небольшую прорезь для головы), а также полное оборачивание тела некоторым подобием этого текстильного изделия, характерное для множества культур жарких стран Африки и Азии.

ФОТО: Пресс-фото

Разнообразные новаторские варианты

Самый простой, но весьма эффектный вариант – просто накинуть плед на плечи. Даже такой элементарный способ ношения может сделать образ незабываемым, если дополнить его аксессуарами, например, закрепить на плече яркой брошью. В таком виде плед не только выделит вас из толпы, но и отлично согреет в холодную погоду.

Способ, требующий определенной сноровки, но полностью оправдывающий затраченные усилия – сочетать плед с поясом, соорудив подобие римской тоги. Можно выбрать тонкий пояс-цепочку для создания изящного образа или наоборот – толстый кожаный ремень с массивной бляхой. Такой способ рождает массу вариаций для сочетаний пледов разных расцветок с аксессуарами, которые могут, как гармонично вписываться в орнамент ткани, так и создавать пикантный контраст. Плед из тонкой шерсти нежных оттенков отлично смотрится с широким черным поясом с металлической фурнитурой.

Не стоит забывать и о более простых вариантах: снежной зимой плед может играть роль шали. «Кармашек» из сложенного тонкого пледа, концы которого заправлены под куртку, не только украсит ваш внешний вид, но и защитит от холодного ветра и снега. Можно накинуть плед на волосы, обмотав концы вокруг шеи, наподобие шарфа, или сложить полноценный капюшон, закрепив под шеей.

Комплексный подход в ношении пледов

Сочетание традиционных и новаторских подходов, как уже упоминалось ранее, способно дать любителям модных веяний воистину неисчерпаемое количество разнообразных вариаций. К примеру, можно соорудить из пледа конструкцию, которая будет одновременно защищать в холодную пору всё ваше тело, как тела бедуинов Сахары от зноя, а также закрывать голову наподобие своеобразного капюшона.