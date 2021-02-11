В среду вакцину против Covid-19 получили 556 человек

Вчера первую прививку получили 46 клиентов и 36 работников центров социального ухода, 18 человек, находящихся в группах повышенного риска, один работник учебного заведения и один работник оперативных служб.

По-прежнему большинство получателей первой дозы вакцины - медики (157 человек) или другие работники медицинских учреждений (109 человек).

С начала вакцинации в Латвии первичную прививку против Covid-19 получили 18 599 человек, из которых 79,6% или 14 803 человека получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

Из 18 599 человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, 78,7% составили женщины.

Что касается возраста, в большинстве случаев - 25,7% от общего количества вакцинированных - получатели вакцины были в возрасте от 50 до 59 лет. Далее следует возрастная группа от 40 до 49 лет, где вакцинировано 3578 человек или 19,2% от общего числа вакцинированных на сегодняшний день жителей Латвии.

В возрастной группе от 60 до 69 лет вакцину получили 3486 человек, в возрастной группе от 30 до 39 лет - 3218 человек, в возрастной группе от 20 до 25 лет - 2653 человека.

В группе от 70 до 79 лет по меньшей мере одну дозу вакцины получили 719 человек, а в возрастной группе от 80 до 100 лет - 111 человек.