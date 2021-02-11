Видео ⟩ Депутат Сейма постригся прямо во время удаленного заседания

Депутат Криста Баумане от "Для развития/За!" в Twitter поделилась записью, на которой видно, как Зариньш во время заседания смотрит в камеру и бреет себе голову машинкой для волос.

"Заседание Сейма: кто-то одновременно выступает на дебатах и стрижет себе волосы громко жужжащей машинкой. Жду кадры из WC", - написала Баумане.

Saeimas sēde: kāds vienlaikus uzstājas debatēs un dzen sev matus ar skaļi spindzošu mašīnīti. Gaidu kadrus no WC pic.twitter.com/8DiZhCP40B — Krista Baumane (@Krista_Baumane) February 11, 2021

В комментариях люди выразили непонимание, зачем депутат так поступил, и он с ответом не замедлил:

"Бессмысленно ждать понятных решений этого правительства. Если хочешь сделанные работы - нужно действовать самому!

P.S. И не надо будет оправдываться и отвечать на многие вопросы, куда делись мои отросшие волосы". 2

Отметим, что это уже не первый депутат от "Согласия", совершающий странные действия с волосами во время удаленных заседаний. 27 января во время заседания довольно необычным поступком отличился депутат Рижской думы Михаил Каменецкис, также представляющий эту партию.

Во время удаленного заседания Каменецкис внезапно надел парик с длинными седыми волосами и стал изображать некоего неизвестного человека.