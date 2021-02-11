Вторая ракетка Эстонии выбила из борьбы чемпионку Australian Open

Матч продлился 1 час 4 минуты и завершился со счётом 6:3, 6:2. За это время 22-летняя Кенин, занимающая 4-е место в мировом рейтинге, сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. 35-летняя Канепи сделала десять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.