Вторая ракетка Эстонии выбила из борьбы чемпионку Australian Open
Вторая ракетка Эстонии Кайя Канепи вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, выбив из борьбы за титул прошлогоднюю победительницу турнира Софию Кенин из США
Вторая ракетка Эстонии Кайя Канепи вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, выбив из борьбы за титул прошлогоднюю победительницу турнира Софию Кенин из США
Матч продлился 1 час 4 минуты и завершился со счётом 6:3, 6:2. За это время 22-летняя Кенин, занимающая 4-е место в мировом рейтинге, сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. 35-летняя Канепи сделала десять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.
Следующей соперницей Канепи станет хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла представительницу Аргентины Надю Подороску - 6:2, 6:2.
Отметим, что в третий круг Australian Open пробилась также первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт. Занимающая 22-е место в мировом рейтинге эстонка не без труда одолела британку Хизер Уотсон (WTA 60) - 6:7, 6:4, 6:2.
Следующей соперницей 25-летней Контавейт в Мельбурне станет американка Шелби Роджерс (57 WTA), которая переиграла сербку Ольгу Данилович - 6:2, 6:3.
Напомним, ранее первый раунд Australian Open не смогли преодолеть обе латвийские теннисистки - Алёна Остапенко и Анастасия Севастова.
Australian Open-2021 пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Призовой фонд турнира составит 54,5 миллиона долларов.