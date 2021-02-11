В Тукумсе пьяный мужчина в порыве ревности ударил женщину ножом в шею
В понедельник в Тукумсе во время совместного распития алкоголя мужчина в порыве ревности ударил женщину ножом в шею, сообщает агентство LETA.
В понедельник в Тукумсе во время совместного распития алкоголя мужчина в порыве ревности ударил женщину ножом в шею, сообщает агентство LETA.
Несмотря на то, что в Латвии действует режим чрезвычайной ситуации и запрещены частные мероприятия и собрания лиц из разных домохозяйств, в понедельник мужчина 1970 года рождения и женщина 1975 года рождения пошли к знакомым. Во время совместного распития алкоголя мужчине показалось, что женщина флиртует с владельцем квартиры, поэтому он в порыве ревности, пока женщина спала, ударил ее ножом в шею. После этого он отправился в магазин, где рассказал сотруднице охраны, что зарезал человека.
Сотрудница незамедлительно связалась с Госполицией, которая в свою очередь сообщила о случившемся в Службу неотложной медицинской помощи. На месте происшествия стало ясно, что необходима и помощь Пожарно-спасательной службы, так как двери в квартиру были закрыты.
Начат уголовный процесс по факту попытки убийства, если преступление не было доведено до конца по независящим от воли виновного причинам. Кроме того, начаты процессы административного нарушения за несоблюдение требований режима ЧС.