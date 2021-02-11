В Тукумсе пьяный мужчина в порыве ревности ударил женщину ножом в шею

Несмотря на то, что в Латвии действует режим чрезвычайной ситуации и запрещены частные мероприятия и собрания лиц из разных домохозяйств, в понедельник мужчина 1970 года рождения и женщина 1975 года рождения пошли к знакомым. Во время совместного распития алкоголя мужчине показалось, что женщина флиртует с владельцем квартиры, поэтому он в порыве ревности, пока женщина спала, ударил ее ножом в шею. После этого он отправился в магазин, где рассказал сотруднице охраны, что зарезал человека.