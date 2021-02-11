Чт, 11.02.2021
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Латвия - на пятом месте по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕС И ЕЭЗ

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвия сохранила пятое место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по уровню заболеваемости Covid-19, свидетельствуют новейшие данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

По данным ЕЦПКЗ о ситуации за предыдущие две недели, с 25 января по 7 февраля, совокупная заболеваемость в Латвии составляет 577,1 случая на 100 000 жителей. Более высокая заболеваемость среди стран ЕС и ЕЭЗ только в Португалии, Чехии, Испании и Словении.

В Латвии также самый высокий уровень 14-дневной заболеваемости Covid-19 в странах Балтии, так как заболеваемость в Литве сократилась до 353,3 случая на 100 000 жителей, а в Эстонии - до 566 случаев.

По показателю 14-дневной смертности от Covid-19 на миллион жителей Латвия находится на седьмом месте среди стран ЕС и ЕЭЗ. За предыдущие две недели смертность от Covid-19 в Латвии составила 122,9 случая на один миллион жителей. Более высокий показатель смертности у Португалии, Чехии, Испании, Словакии, Ирландии и Словении. В Литве показатель двухнедельной смертности составляет 104,1 на миллион жителей, а в Эстонии - 67,9.

Латвия осталась в темно-красной области карты путешествий, составляемой ЕЦПКЗ. Этим цветом на карте помечаются страны, где что 14-дневная кумулятивная заболеваемость превышает 500 случаев на 100 000 жителей.

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