Латвия - на пятом месте по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕС И ЕЭЗ

По данным ЕЦПКЗ о ситуации за предыдущие две недели, с 25 января по 7 февраля, совокупная заболеваемость в Латвии составляет 577,1 случая на 100 000 жителей. Более высокая заболеваемость среди стран ЕС и ЕЭЗ только в Португалии, Чехии, Испании и Словении.

В Латвии также самый высокий уровень 14-дневной заболеваемости Covid-19 в странах Балтии, так как заболеваемость в Литве сократилась до 353,3 случая на 100 000 жителей, а в Эстонии - до 566 случаев.

По показателю 14-дневной смертности от Covid-19 на миллион жителей Латвия находится на седьмом месте среди стран ЕС и ЕЭЗ. За предыдущие две недели смертность от Covid-19 в Латвии составила 122,9 случая на один миллион жителей. Более высокий показатель смертности у Португалии, Чехии, Испании, Словакии, Ирландии и Словении. В Литве показатель двухнедельной смертности составляет 104,1 на миллион жителей, а в Эстонии - 67,9.