На нескольких междугородних рейсах констатированы пассажиры с Covid-19

Пассажир выехал из Риги в 7:49 на поезде Лиелварде - Рига с рейсовым номером 6213 и сидел в третьем вагоне. В свою очередь обратно он ехал до Лиелварде в 21:20 на автобусе Рига - Екабпилс - Варакляны - Резекне компании Norma с рейсовым номером 7992.

Кроме того, SPKC выяснил, что пассажир с Covid-19 7 февраля ехал на автобусе Рига - Талси - Вентспилс и Вентспилс - Рига.

Заболевший в 10:02 выехал из Попе в Вентспилс на автобусе Рига - Талси - Вентспилс компании Norma с рейсовым номером 7955, в свою очередь обратно до Попе он ехал в 13:10 на автобусе Вентспилс - Рига компании Norma с рейсовым номером 7955.

Всем пассажирам, которые ехали упомянутыми рейсами, рекомендуется следить за своим здоровьем. В случае появления симптомов заболевания дыхательных путей рекомендуется оставаться дома, связаться с семейным врачом, чтобы оценить свое состояние здоровья.