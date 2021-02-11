Треть из констатированных за сутки случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге

В Риге за сутки зарегистрировано 261 новый зараженный, и всего за 14 дней в столице заболели 3645 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 38 новых заболевших, однако общее их число за две недели снизилось до 614 человек.

В Елгаве - 37 новых случаев и 405 за последние 14 дней.

В Акнистской волости обнаружено 32 новых заболевших, общее их число за две недели выросло до 54 человек.

В Лиепае за сутки констатировано 27 новых зараженных, в Олайнском крае - 21, в Кекавском крае - 20, в Гулбенском крае - 19, в Екабпилсе и Юрмале - по 16, а в Тукумском крае - 15. В ряде других самоуправлений за прошедшие сутки зарегистрировано меньшее число зараженных.

За последние две недели наибольшее число заболевших в Риге - 3645, в Даугавпилсе - 614, в Елгаве - 405, в Юрмале - 355, в Лиепае - 259, в Резекне - 238, в Олайнском крае - 193, в Адажском крае - 189, в Валмиере - 185, в Алуксненском крае - 182 и в Гулбенском крае - 177 жителей.

14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии сейчас составляет 561,4 случай на 100 000 жителей.

В 34 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 21 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки заболевших 152 человека в возрасте от 50 до 59 лет, 141 - в возрасте от 30 до 39 лет, 138 - в возрасте от 40 до 49 лет, в других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 человек.

Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет.

В среду сделано 12 340 тестов на Covid-19, доля положительных результатов по сравнению со вторником снизилась с 8% до 6,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 74 701 человека, умерли 1416 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 709 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 561,4 случая.

Вчера, 10 февраля, в больницы было доставлено 110 больных Covid-19, в том числе восемь человек переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Всего в больницах находятся 936 пациентов с этим заболеванием.

Выписано за последние сутки 83 человека - всего 7 108.