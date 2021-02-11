Видео ⟩ Полиция пришла на помощь пенсионеру, который ночью заблудился в центре Риги

Встреченный на месте событий пенсионер рассказал, что ехал к врачу и ждет общественного транспорта, чтобы вернуться домой. Старика проинформировали, что уже глубокая ночь. Кроме того, ему объяснили, что первого общественного транспорта ему придется ждать долго.

Стражи порядка, выяснив, что мужчина живет в Риге, предложили отвезти его домой. Несмотря на то, что рассказ пенсионера не свидетельствовал об уверенности в хронологическом порядке произошедших событий, свой адрес он все-таки смог назвать.

Вскоре после этого его живым и здоровым вернули домой. Кроме того, с него взяли обещание, что в дальнейшем, отправляясь к врачу, он будет просить помощи дочери.