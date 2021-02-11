Чт, 11.02.2021
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Мерилин Нау, "крестная мать" OnlyFans среди эстонских девушек
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Видео ⟩ Полиция пришла на помощь пенсионеру, который ночью заблудился в центре Риги

ФОТО: TVNET

В четверг, 4 февраля, в 00:56 муниципальная полиция Риги получила вызов на бульвар Райниса, где находился пенсионер в беспомощном состоянии.

Встреченный на месте событий пенсионер рассказал, что ехал к врачу и ждет общественного транспорта, чтобы вернуться домой. Старика проинформировали, что уже глубокая ночь. Кроме того, ему объяснили, что первого общественного транспорта ему придется ждать долго.

Стражи порядка, выяснив, что мужчина живет в Риге, предложили отвезти его домой. Несмотря на то, что рассказ пенсионера не свидетельствовал об уверенности в хронологическом порядке произошедших событий, свой адрес он все-таки смог назвать.

Вскоре после этого его живым и здоровым вернули домой. Кроме того, с него взяли обещание, что в дальнейшем, отправляясь к врачу, он будет просить помощи дочери.

Видео: Полиция пришла на помощь пенсионеру, который заблудился в центре Риги

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