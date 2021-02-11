Заявки на вакцинацию от Covid-19 подали более 90 000 человек

Телефонная линия для записи на вакцинацию от Covid-19 работает каждый рабочий день с 9:00 до 17:00.

Бюро вакцинации напоминает, что по этому телефону не предоставляются консультации о прививках от Covid-19. Телефонная линия была создана с целью облегчить подачу заявок на вакцинацию для тех жителей, которые по объективным причинам не могут сделать это на сайте manavakcina.lv.