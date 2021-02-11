Чт, 11.02.2021
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Мерилин Нау, "крестная мать" OnlyFans среди эстонских девушек
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Заявки на вакцинацию от Covid-19 подали более 90 000 человек

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Заявки на вакцинацию от Covid-19 подали более 90 000 жителей, сообщила агентству LETA представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

До 17:00 сегодняшнего дня количество заявок, зарегистрированных на сайте manavakcina.lv, достигло 87 322, а с помощью бесплатной телефонной линии 8989 было подано 3488 заявок.

Телефонная линия для записи на вакцинацию от Covid-19 работает каждый рабочий день с 9:00 до 17:00.

Бюро вакцинации напоминает, что по этому телефону не предоставляются консультации о прививках от Covid-19. Телефонная линия была создана с целью облегчить подачу заявок на вакцинацию для тех жителей, которые по объективным причинам не могут сделать это на сайте manavakcina.lv.

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