Пт, 12.02.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Clean R предупреждает: от имени компании действуют мошенники

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Предприятие Clean R получило информацию о мошенниках, которые от имени компании пытаются выманить у жителей деньги, сообщает агентство LETA.

Чтобы реализовать задуманное, мошенники призывают осуществлять оплату счетов на номер счета, который они назовут.

"Наши работники не звонят, не называют новые номера счета, а также не просят доступ к банковским счетам клиентов. Будьте осторожны! Никому и никогда не раскрывайте информацию доступа к своему банку и не осуществляйте необоснованные платежи", - отметила представитель Clean R Зане Аузиня.

Она также указала, что все номера счетов Clean R указаны на сайте www.cleanr.lv. Компания в случае первых же подозрений призывает связаться с клиентским центром Clean R по номеру телефона 67111001 или электронной почте kc@cleanr.lv, а также сообщать в Госполицию.

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