Clean R предупреждает: от имени компании действуют мошенники

Чтобы реализовать задуманное, мошенники призывают осуществлять оплату счетов на номер счета, который они назовут.

"Наши работники не звонят, не называют новые номера счета, а также не просят доступ к банковским счетам клиентов. Будьте осторожны! Никому и никогда не раскрывайте информацию доступа к своему банку и не осуществляйте необоснованные платежи", - отметила представитель Clean R Зане Аузиня.