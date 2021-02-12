LTV7: Семейный врач в Малпилсе призывала не вакцинироваться от Covid-19

Вакцина от Covid-19 содержит Аденовирус шимпанзе и клетки абортированных младенцев, буклет с информацией такого содержания и не только получили по электронной почте жители Малпилса. Отправитель - их семейный врач Евгения Спруде. Она убеждена - вакцина не исследована и неэффективна.

"Мне это прислал один пациент. Действительно нужно думать перед тем, как вакцинироваться. Все нужно делать с умом. Нужны исследования 10 лет или 5, не знаю. Прививка это же инфицирование. И у меня сердце болит, когда я читаю, что начали вакцинацию в центрах социального ухода. Это же деньги государства! Лучше бы купили лимонов школьникам. Один лимон в день защитит их не только от вируса", - объяснила свои действия семейный врач Евгения Спруде.

Бюро вакцинации уже изучило этот материал. Представитель бюро Агнесе Стразда утверждает, что аргументы, которые в нём приводятся, необоснованны: "Например, в этом материале сказано, что не было экспериментов на животных, чтобы установить воздействие вакцины на репродуктивное здоровье, на плодовитость. Это абсолютная неправда и некорректное утверждение. Ее проверяют на животных и ни у одной из вакцин не было замечено никакого влияния на репродуктивные функции или на развитие плода.

Также указано, что перевернутый черный треугольник на инструкции вакцины значит, что это экспериментальная вакцина, исследования продолжаются, и каждый, кто вакцинируется становится добровольным участником исследования. На самом деле треугольник значит, что лекарство находится под дополнительным контролем ответственных учреждений Евросоюза. И он есть на всех новых лекарствах".

А руководитель совета по иммунизации Даце Завадска и вовсе считает, что такие действия отдельных врачей подвергают опасности жизнь и здоровье латвийского общества. Тем более, что случай, когда ложную информацию распространяют врачи - не первый.

"Меня на самом деле раздражает читать такую информацию. Почему я должна засорять свою голову намеренным введением в заблуждение? Это полные глупости. Я призываю искать информацию в надежных источниках. Я бы даже сказала, что вижу здесь уголовную ответственность. То, что там написано не обосновано и вводит в заблуждение. Люди умирают, затронуто их здоровье, а такая информация этому только способствует", - считает руководитель Совета по иммунизации Даце Завадска.